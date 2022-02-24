شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يُعلن أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قائمة.. ولكن بشرط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف الكرملين الروسي، أن المفاوضات بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ما زالت قائمة.

وأوضح أن الباب أمام المفاوضات ما زال مفتوحًا، بشرط أن تكون أوكرانيا مستعدة للتحدث عن المخاوف الأمنية لروسيا.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يرى أي عوائق أمام تنظيم مفاوضات بين بوتين وزيلينسكي، شرط الاستعداد عن التحدث بنوايا صادقة حول ما تخشاه موسكو من تحديات تواجه أمنها القومي.

وأضاف أن بوتين قد صاغ بالفعل رؤيته لما تنتظره روسيا من أوكرانيا حتى يتم حل مشاكل مفهوم الخطوط الحمراء.

وأكد أن القيادة الروسية صاغت هذا الأمر بوضوح يتمثل في وضع محايد، ويعني التخلي عن أنظمة تسلح.

وفي وقت سابق من صابح اليوم، قرر الرئيس الروسي شن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا.