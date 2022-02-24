شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة استهداف صاروخ روسي لمستودع جنوبي ‎أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بثت قناة الإخبارية، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة للقصف الصاروخي الروسي على أوكرانيا.

وأظهر الفيديو لحظة مهولة لصاروخ روسي يقصف مستودعاً في أوديسا جنوبي ‎أوكرانيا.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العالم إلى تقديم المساعدة اللازمة لتأمين أجواء بلاده، مؤكدًا قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

ودعا زيلينسكي إلى إنشاء تحالف مناهض للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، من أجل “إجبار روسيا على السلام” وذلك عقب بدء موسكو عملية عسكرية ضد بلاده.

ووجه أنه على كل من يقدر على حمل السلاح للانضمام للقتال، مؤكدًا أنه سيتم توزيع السلاح على جميع طوائف الشعب بما فيهم المحاربين القدامى.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه حلف الناتو، أنه سينشر قوات إضافية في اتجاه الشرق بسبب النزاع في أوكرانيا

وأدان في بيان له، بأشد العبارات الممكنة الهجوم الروسي المروع على أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه سينشر قوات برية وجوية دفاعية إضافية في القسم الشرقي للحلف.

وأكد على دعمه الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا، بما في ذلك مياهها الإقليمية.