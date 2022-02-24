شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت السلطات المحلية، تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصًا.

وأوضحت أن الطائرة تم استهدافها بالقرب من العاصمة حيث كان يستقلها عدد من المواطنين.

في الوقت نفسه كشفت هيئة الأمن الفدرالي الروسية أن القوات التابعة لحرس الحدود الأوكراني انسحبت من مواقعها على الحدود بين البلدين.

وأوضحت أن عناصر حرس الحدود الأوكرانيين يغادرون بشكل جماعي مراكز انتشارهم على الحدود الروسية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أية مقاومة للجيش الروسي، مضيفة أن مجموعات كبيرة من العسكريين الأوكرانيين يرمون بسلاحهم ويتركون مواقعهم.

من ناحيتها صرحت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها وفقًا لقواعد القانون الدولي، بدأت إجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

وأكدت أنها استدعت إلى كييف القائم بالأعمال في روسيا فاسيل بوكوتيلو، للتشاور وبدأت في إخلاء السفارة الأوكرانية في موسكو.