شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات غزو أوكرانيا على الأسواق العالمية.. ارتفاع أسعار النفط والحبوب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أثرت الأزمة الأوكرانية وإعلان روسيا عن عملية عسكرية، على الأسواق العالمية وأسعار عدد من السلع الرئيسية مثل النفط والحبوب.

وارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بسبب الهجوم الجوي والبري للجيش الروسي على أوكرانيا، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب في أوروبا قد تؤدي لاضطراب إمدادات الطاقة العالمية، بحسب العربية نت.

وصعدت أسعار خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 أغسطس 2014.

وزادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 5.48 دولار أو ستة في المئة إلى 97.58 دولار للبرميل بعد ارتفاعها إلى 98.46 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 11 أغسطس 2014، وفق ما ذكرت “رويترز”.

كما رجح محللون وتجار أن ترغم الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الدولتين الكبيرتين المنتجتين للحبوب في العالم، مشتري القمح والذرة وزيت دوار الشمس على البحث عن شحنات بديلة، وهو ما يرفع أسعار الأغذية العالمية التي تقترب بالفعل من أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة.

وتسهم الدولتان بنحو 29 في المئة من صادرات القمح العالمية، و19 في المئة من إمدادات الذرة في العالم، و80 في المئة من صادرات زيت دوار الشمس، الأمر الذي يجعل التجار يخشون أن تؤثر أي الاشتباكات بين جيشي البلدين على حركة الحبوب، وتدفع المستوردين للبحث عن بدائل للإمدادات القادمة من منطقة البحر الأسود.

وسجلت العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأميركية أعلى مستوى تداول يومي الخميس في حين سجلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى منذ 2012.

وواصلت أسعار القمح ارتفاعها لثالث يوم على التوالي لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام، في حين قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

كذلك ارتفعت الذرة 5.1 في المئة إلى 7.16 دولار للبوشل مسجلة أعلى مستوى منذ العاشر من يونيو.

وزادت عقود فول الصويا لشهر مايو 4.2 في المئة إلى 17.41 دولار للبوشل مسجلة ارتفاعا لسادس جلسة على التوالي، وبلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021 عند 17.56 دولار.