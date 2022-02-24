شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حظر التجول في العاصمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف أمرا بفرض حظر التجول اليوم الخميس. جاء ذلك في تصريحات أذاعها التلفزيون بعد أن شنت روسيا غزوا لأوكرانيا.

وكان مستشار لوزير الداخلية الأوكراني قال إن القوات الروسية دخلت منطقة بالقرب من محطة تشرنوبيل للطاقة النووية اليوم الخميس من ناحية روسيا البيضاء.

وقال رئيس بلدية كييف إنه سيتم استخدام أربع محطات مترو كملاجئ من الغارات الجوية، بينما قالت القيادة المحلية في أوكرانيا في منطقة دونيستك أن القوات الروسية قصفت مستشفى هناك، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.