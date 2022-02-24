شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل 74 مرفقاً عسكرياً في أوكرانيا نتيجة للقصف الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الروسي اليوم تعطيل 74 مرفقا عسكريا أرضيا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية نتيجة للقصف الروسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "نتيجة للقصف الروسي تم تعطيل 74 مرفقا أرضيا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، من بينها 11 مطارا عسكريا، و3 نقاط قيادة، ونقطة تمركز للقوات البحرية الأوكرانية، و18 محطة رادار لمنظومتي الدفاع الصاروخي "إس-300" و" بوك إم1".