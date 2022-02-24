شكرا لقرائتكم خبر عن سماع صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الخميس، في تحذير من وقوع غارات جوية. ودعت سلطات المدينة المواطنين إلى اللجوء إلى المخابئ.

يذكر أن عدد سكان كييف يبلغ نحو 8ر2 مليون نسمة.

وكانت صافرات الإنذار من غارات جوية دوت بشكل تجريبي في كييف صباح اليوم.

وتسري الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) بناء على مرسوم صادر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومن المنتظر أن تستمر هذه الأحكام لمدة ثلاثين يوما مبدئيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر ليلة الأربعاء/الخميس الماضية بدخول منطقتي لوهانسك ودونيتسك، وكانت السلطات في أوكرانيا أعلنت ظهر اليوم وقوع هجمات روسية من اتجاهات مختلفة.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنه بحلول ظهر اليوم شنت روسيا أكثر من 30 هجوما بطائرات ومدفعية وصواريخ كروز " على بنى تحتية مدنية وعسكرية أوكرانية"، كما وقعت معارك أيضا بالقرب من كييف، ومنها معارك في ساحة طيران.رانيا اليوم الخميس، ودمرت روسيا 74 منشأة للبنية التحتية العسكرية المشيدة فوق الأرض في أوكرانيا من بينها 11 مدرجا للطائرات.