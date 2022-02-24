بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.. حلف الأطلسي يفعّل «الخطط الدفاعية» للحلفاء

موسكو: قال الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحافي، اليوم (الخميس)، إن «(الناتو) يفعل خططه الدفاعية للدول الحليفة» فيما تهاجم روسيا أوكرانيا غير العضو فيه.

وأضاف أن الحلف سينشر قدرات وقوات على أراضيه، وإنه وضع أكثر من 100 طائرة حربية في حالة تأهب قصوى. وقال: «يجب أن نرد بعزم متجدد ووحدة أقوى... ما نفعله هو إجراء دفاعي».

وأكد ستولتنبرغ أن الحلف سيعقد قمة افتراضية الجمعة لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طالبا بعقد قمة للحلف حول أوكرانيا «في أسرع وقت ممكن».