روسيا تنفي سقوط طائرات لها في أوكرانيا

24 فبراير , 2022 موسكو: نفت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرات روسية أو تدمير مركبات مدرعة في أوكرانيا، حسبما نقلت عنها وكالة أنباء "إنترفاكس". وجاءت التعليقات الروسية ردا على إعلان مخالف من أوكرانيا. فقد أعلن الجيش الأوكراني، الخميس، أنه دفاعاته الجوية أسقطت 5 طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي، في منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا. وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني: "أسقطت 5 طائرات ومروحية تابعة للمعتدي".

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