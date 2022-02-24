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بريطانيا تطرد مالك نادي تشيلسي أبراموفيتش

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-02-24 | 16:01

بريطانيا تطرد مالك نادي تشيلسي أبراموفيتش

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منعت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، مالك نادي تشيلسي الروسي رومان أبراموفيتش، فعليًا من العيش في بريطانيا مرة أخرى.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن مصادر أمنية بارزة، إنه "من غير المرجح أن يُسمح للرجل البالغ من العمر 55 عامًا بالعيش في بريطانيا مرة أخرى".

واضافت الصحيفة، إن "تعليمات قد صدرت لمسؤولي الهجرة تجعل من المستحيل على أبراموفيتش – الذي يمتلك قصرًا قيمته 125 مليون جنيه إسترليني بالقرب من قصر كنسينغتون – أن يقيم في المملكة المتحدة".


ويأتي ذلك، في أعقاب ورود اسم أبراموفيتش بين 35 شخصا حددهم زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني كأحد "العناصر التمكينية الرئيسة" لنظام الرئيس بوتين.

وينفي أبراموفيتش بشدة قربه من الكرملين، أو أنه فعل أي شيء يستحق عقوبات تفرض عليه – حيث كانت بريطانيا تتطلع إلى فرض عقوبات على روسيا وسط التوترات المتزايدة مع أوكرانيا.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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