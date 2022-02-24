بريطانيا تطرد مالك نادي تشيلسي أبراموفيتش

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن مصادر أمنية بارزة، إنه "من غير المرجح أن يُسمح للرجل البالغ من العمر 55 عامًا بالعيش في بريطانيا مرة أخرى".

واضافت الصحيفة، إن "تعليمات قد صدرت لمسؤولي الهجرة تجعل من المستحيل على أبراموفيتش – الذي يمتلك قصرًا قيمته 125 مليون جنيه إسترليني بالقرب من قصر كنسينغتون – أن يقيم في المملكة المتحدة".



ويأتي ذلك، في أعقاب ورود اسم أبراموفيتش بين 35 شخصا حددهم زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني كأحد "العناصر التمكينية الرئيسة" لنظام الرئيس بوتين.

وينفي أبراموفيتش بشدة قربه من الكرملين، أو أنه فعل أي شيء يستحق عقوبات تفرض عليه – حيث كانت بريطانيا تتطلع إلى فرض عقوبات على روسيا وسط التوترات المتزايدة مع أوكرانيا.

