أمين بغداد يعلن اكتمال الاستعدادات لتقديم الخدمات للزائرين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت امين بغداد المعمار علاء معن ، اليوم الخميس، عن اكمال الاستعدادات لتقديم الخدمات للحشود المليونية التي ستتوجه صوب مدينة الكاظمية المقدسة لاحياء مراسم ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع).
واضاف ان " امين بغداد شكل غرفة عمليات بمقر بلدية الكاظمية لمتابعة تقديم الخدمات ضمن الطرق التي يسلكها الزائرون بمدينة بغداد وداخل مدينة الكاظمية المقدسة واستعمال نظام GPS بتتبع الآليات الخدمية وتوجيهها نحو المحاور التي تتطلب الجهد الخدمي بصورة عاجلة ".
وتابع البيان أن " امين بغداد وجه باعداد خطة تتضمن تحشيد جهود 14 دائرة بلدية وتقسيم قاطع بلدية الكاظمية الى (٩) قواطع تكون باشراف الوكلاء والمديرين العامين للدوائر البلدية".
وأوضح أن " الخطة الخدمية تتضمن ايضاً اشراك (١٤٢) آلية تخصصية متنوعة وكذلك زج أكثر من (١١٥٠) عامل الى جانب توزيع الحاويات المترية بالقرب من المواكب الحسينية ".
واشار البيان الى ان " الخطة شملت التنسيق والتعاون المستمر مع العتبة الكاظمية المقدسة والقوات الامنية التي تشرف على تطبيق الخطة الامنية وكذلك اصحاب المواكب والفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني بعدد (٥٠) فريقاً والتي ستشارك بحملات التوعيةًوالتثقيف ورفع المخلفات في مدينة الكاظمية والطرق الأخرى في بغداد المحددة لمرور الزائرين ".
ودعا امين بغداد المواطنين واصحاب المواكب للتعاون مع ملاكات امانة بغداد وعدم رمي مخلفات الاطعمة والمشروبات الا في اماكنها المخصصة وفسح المجال امام الجهد البلدي حرصاً على نظافة الطريق ".