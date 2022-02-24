الشيخ محمد بن راشد والرئيس القبرصي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، رئيس قبرص نيكوس اناستاسياديس، الذي يزور البلاد حالياً لحضور احتفالات بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي.



وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن خالص ترحيبه بالرئيس القبرصي والوفد المرافق، في مستهل اللقاء الذي جرى في مبنى القادة بمقر إكسبو، مؤكداً عمق الروابط بين دولتي الإمارات وقبرص، وثقته في تحقيقها المزيد من الازدهار خلال المرحلة المقبلة في ضوء تطابق الرؤى وتوافق الإرادة السياسية في البلدين على أهمية إحداث نقلات نوعية في العلاقات عبر شراكة استراتيجية بين الجانبين تسهم في بلوغ مستويات أرحب من التعاون البنّاء بما يخدم مصالح البلدين ويعزز من فرصهما ضمن مختلف مجالات التطوير والتنمية، ويرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين.

وتناول اللقاء مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات محل الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية إيجاد المقومات اللازمة لإقرار الأمن والسلم الدوليين بما يمنح شعوب المنطقة والعالم فرصة مواصلة أهدافها التنموية وصناعة مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالاستقرار والرخاء.

كما تم بحث مستقبل التعاون الثنائي لاسيما على مستوى التبادل التجاري والاستثماري والسياحي في ضوء ما تتمتع به الدولتان من إمكانات متطورة في تلك المجالات، وما تتيحه من أفكار يمكن للقطاع الخاص كذلك الاستفادة منها، جرى الاتفاق على ضرورة إيجاد المحفزات وإتاحة المجال أمام المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين لزيادة مستوى التنسيق والتفاهم من أجل رصد الفرص التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز إسهامات القطاع الخاص في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك قدماً خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد الرئيس نيكوس اناستاسياديس حرص بلاده على النهوض بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرقى من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة، معرباً عن اعتزاز قبرص بعلاقاتها المتنامية والمزدهرة مع الإمارات بما تتبناه من نهج يدعو للانفتاح على العالم، وأبدى تقديره لما تشهده الدولة من نهضة شاملة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن مختلف المجالات، وما تحققه من إنجازات تعكس رؤية طموحة للمستقبل وتقدم نموذجاً ملهماً للتنمية المستدامة.

وهنأ الرئيس القبرصي الإمارات قيادة وشعباً على التنظيم الناجح والمتميز لهذه الدورة التاريخية من معرض إكسبو العريق، مؤكداً أن "استضافة هذا الحدث العالمي الضخم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يفتح العديد من الفرص للتواصل وتبادل الأفكار والرؤى حول خلق واقع جديد للإنسانية أساسه التفاهم والتقارب والرغبة في التوصل إلى تصورات يمكن من خلالها التغلب على التحديات المشتركة العابرة للحدود، وأعرب عن خالص أمنياته لدولة الإمارات وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والرقي والازدهار".

اتفاقيات تفاهم

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس نيكوس اناستاسياديس توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت إعلاناً بشأن إقامة شراكة استراتيجية شاملة بين حكومتي البلدين، وقعتها من جانب الإمارات، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير المالية في حكومة قبرص كونستانتينوس بتريديس.

كما وقعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي مذكرة تفاهم مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس، بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين الأكاديمية الدبلوماسية لجمهورية قبرص وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري وقعها كل من وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ونائب وزير الشحن البحري القبرصي فاسيليوس ديمترياديس، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني قام بالتوقيع عليها رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الدكتور محمد حمد الكويتي، ونائب وزير البحوث والابتكار والسياسة الرقمية لجمهورية قبرص كيرياكوس كوكينوس.