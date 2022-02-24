نتيجة رابعة ابتدائي عبر منظومة بالألوان.. ضوابط وإجراءات الترم الثاني بالمعاهد الأزهرية - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

التقى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رؤساء الإدارات المركزية للمناطق عبر الإنترنت (أونلاين)، لمتابعة الفصل الدراسي الثاني.

ووجه رئيس قطاع المعاهد، بتقديم الدعم الكامل للمعاهد المرشحة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الفصل الدراسي الثاني، وإزالة أي معوقات واتخاذ المناطق جميع الإجراءات التي من شأنها حصول هذه المعاهد على الاعتماد وتعاون جميع إدارات المنطقة مع الإدارة العامة للجودة.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية، ضوابط وإجراءات الفصل الدراسي الثاني بجميع المناطق، والتي تضمنت ما يلي:

- إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي من خلال منظومة الألوان.

- الاستعانة بوعاظ البحوث الإسلامية لتدريس القرآن الكريم.

وجاءت أبرز الضوابط كما يلي: