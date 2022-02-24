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توزيع لحوم صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية بأشمون

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

شهد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، توزيع لحوم "صكوك الإطعام" لعام 2022.
تستهدف توزيع صكوك الإطعام منح لحوم للأسر الأولى بالرعاية بنطاق مركز أشمون، بحضور حسام حسن نائب رئيس المدينة، سلوى عبد ربه مدير إدارة التضامن الاجتماعي بأشمون، ومندوب إدارة أوقاف أشمون، وبدأوا في توزيع 800 كيلو جرام من اللحوم على هذه الفئات المستهدفة من المواطنين بالمركز والمدينة.

وقال "سرور" خلال بيان لرئاسة مدينة أشمون، إن مشروع الإطعام تنفذه وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مُشيرًا إلى أن مشروع "صكوك إطعام الطعام" من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي، إذ يسهم في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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