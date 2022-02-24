أول تعليق من مصر على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن القلق البالغ من التطورات المتلاحقة اتصالا بالأوضاع في أوكرانيا، والعملية العسكرية التي أعلنتها روسيا.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ التطورات المُتلاحقة اتصالا بالأوضاع في أوكرانيا".

وأكدت على "أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديًا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي".