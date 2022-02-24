تموين الإسكندرية: حصول 422 متجرًا على تصاريح المشاركة في الأوكازيون الشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، إتمام إجراءات تصاريح 422 محلا تجاريا للمشاركة في الأوكازيون الشتوي ومنحهم صلاحيات الإعلان عن تخفيضات خلال موسم التصفية.

وقال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، إن المتاجر المشاركة في الأوكازيون متنوعة الأنشطة وتشمل محال ملابس جاهزة، خيوط تريكو، أجهزة كهربائية، محلات ستائر ومفروشات، متاجر تحف ونجف، وأدوات منزلية وأثاث، محلات سجاد وموكيت، أحذية وحقائب، ومعروضات مختلفة.

وأضاف "القلش" في تصريح صحفي، أنه جرى تحرير 15 محضرًا لمحال تجارية بسبب إعلانها عن عروض بالأوكازيون دون التقدم للحصول على تصريح رسمي بالمشاركة وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري المنظم لهذا الشأن.

من جانبه أكد محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن الأسواق تشهد تطبيق رقابة صارمة لضمان جودة المنتجات المعروضة ومواجهة العروض الوهمية، مشددا على الجهات المشاركة ضرورة الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع وتوضيح السعر قبل وبعد مرحلة العروض خلال فترة الأوكازيون.

كان قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 حتى 21 مارس المقبل.

وألزم القرار الجهات الراغبة في المشاركة بالتصفية ‏الموسمية بضرورة الحصول على إذن مسبق من مديريات التموين ‏والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، كما ألزم القرار ‏الجهات المشاركة بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع في التصفية ‏مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال ‏الشهر السابق عن التصفية.