الجيش الأوكراني: معارك دائرة الآن حول قاعدة عسكرية قرب العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن الجيش الأوكراني، أن معارك دائرة حاليا، حول قاعدة عسكرية قرب العاصمة كييف، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر الرئيس الروسي، من أن موسكو سترد فوراً على أي محاولة من الخارج، لإعاقة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك إلى نتائج لم تواجه أبداً في تاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم أنفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.