أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم أنها استدعت القائم بالأعمال الممثل لها في روسيا للتشاور وبدأت في إخلاء سفارتها في موسكو.
وفي وقت سابق بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف قطعت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بعد أن شنّت هجوما كبيرا في وقت سابق اليوم على بلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تستدعي القائم بأعمال السفير في روسيا وتخلي السفارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.