أوكرانيا تستدعي القائم بأعمال السفير في روسيا وتخلي السفارة

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم أنها استدعت القائم بالأعمال الممثل لها في روسيا للتشاور وبدأت في إخلاء سفارتها في موسكو.

وفي وقت سابق بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف قطعت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بعد أن شنّت هجوما كبيرا في وقت سابق اليوم على بلاده.