تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصا

أعلنت خدمة الحالات الطارئة الحكومية الأوكرانية إن طائرة عسكرية أوكرانية تحطمت الخميس قرب كييف وعلى متنها 14 شخصا. وسقطت الطائرة قرب بلدة تريبيليا على بعد خمسين كيلومترا جنوب العاصمة الأوكرانية، بحسب المصدر ذاته.



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