غزو أوكرانيا.. قوات روسية تحاول السيطرة على مطار غوستوميل قرب كييف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 3:46 مساءً

قالت مصادر عسكرية أوكرانية فى تصريحات إعلامية، إن عدد من المروحيات الروسية هاجمت قبل قليل، مطار غوستوميل العسكري قرب كييف.

وقال قائد عسكري أوكراني إن مواجهات تدور مع قوات روسية تحاول السيطرة على مطار غوستوميل في ضواحي العاصمة كييف.

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، قبل قليل تعرض مقر الاستخبارات الأوكرانية لقصف صاروخى، كما كانت الرئاسة الأوكرانية، قد أعلنت اليوم، مقتل نحو 40 جنديا أوكرانيا وإصابة العشرات، فى الهجوم العسكرى الروسي.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.