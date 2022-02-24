رسمياً.. أوكرانيا تطلب مساعدة تركيا في الحرب ضد روسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

وجهت أوكرانيا طلباً رسمياً إلى تركيا، اليوم الخميس، لإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن السفير الأوكراني فوق العادة والمفوض في تركيا، فاسيل بودنار، القول في بيان :”الأمر الأهم حاليا هو دعم أوكرانيا. وأدعو الشعب التركي والسلطات التركية لمساعدة أوكرانيا”.

وأضاف: “ندعو إلى إغلاق المجال الجوي ومنع السفن الحربية الروسية من العبور في البوسفور والدردنيل، وقد تم تقديم طلب رسمي بذلك للجانب التركي”.

كما دعا السفير الأوكراني لفرض عقوبات على روسيا وأصولها في تركيا، ومنع روسيا من الحصول على أموال من أجل الحرب.

وترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس اجتماعا أمنيا في أنقرة.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، فإن الاجتماع يبحث التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويشارك في الاجتماع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ووزيرا الدفاع خلوصي أكار والداخلية سليمان صويلو، ورؤساء هيئة الأركان والاستخبارات.

ولا يشارك وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في الاجتماع لتواجده في كازاخستان.

يأتي ذلك بعد شن روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي “دونيتسك” و”لوهانسك” شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.

وتلى ذلك سماع دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد.

وفي كلمة متلفزة، أجاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدا أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

فيما أغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن بلاده تواجه “غزوا كاملا”.