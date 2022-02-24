وزير دفاع أوكرانيا يدعو “القادرين على حمل السلاح” للانضمام إلى الجيش

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

دعا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الخميس، “أي شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح”، بالانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية لمواجهة الغزو الروسي، فيما أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي قواته بـ”إلحاق حد أقصى من الخسائر” بالقوات الروسية.

ونشر قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني، منشورا على “فيسبوك”، قال فيه: “القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس الأوكراني) أمر بإلحاق حد أقصى من الخسائر بالمهاجم”، مؤكدا أن الجيش “يصد بكرامة” هجمات العدو.

وفي غضون ذلك، قالت الشرطة الأوكرانية إنها ستوزع أسلحة على قدامى المحاربين، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأطلقت القوات الروسية صواريخ على عدة مدن في أوكرانيا، وقامت بعملية إنزال للقوات على سواحلها، الخميس، بعد أن صدق الرئيس فلاديمير بوتن على ما وصفها بـ”عملية عسكرية خاصة” في شرق أوكرانيا.

وذكرت القيادة الأوكرانية أن بعض مراكز قيادة الجيش تعرض لضربات صاروخية روسية مع شن موسكو عملية عسكرية على البلاد.

وتعرض سفينتا شحن لضربة صاروخية أوكرانية في بحر آزوف مما تسبب في سقوط ضحايا، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وطالبت بولندا حلف “الناتو”، يوم الخميس، بتفعيل المادة 4 التي تدعو إلى إجراء مشاورات طارئة في حالة تهديد إحدى الدول الأعضاء بعدما شنت روسيا هجوما على أوكرانيا.

وقال بيوتر مولر الناطق باسم الحكومة البولندية، إن سفير بولندا في بروكسل حيث مقر الناتو “قدم طلبا في هذا الشأن إلى الأمين العام للحلف مع مجموعة من الحلفاء”، حسبما نقلت “فرانس برس”.