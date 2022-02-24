بيلاروسيا: سنشارك في غزو أوكرانيا إذا تطلب الأمر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قال الرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، الخميس، إن جيش بلاده لا يشارك في الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه قد يشارك إذا تطلب الأمر، وفق وكالة “بلتا” الحكومية.

وأوضح لوكاشنكو، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، “قواتنا المسلحة لا تشارك في هذه العملية لكنها قد تشارك إذا تطلب الأمر”.

وكانت موسكو نشرت عشرات الآلاف من القوات في بيلاروسيا، استعدادا لغزو أوكرانيا.

وبحسب كييف، تستخدم القوات الروسية الأراضي البيلاروسية حيث تتمركز وحدات منها منذ أسابيع للقيام بتدريبات عسكرية، في هجومها على أوكرانيا.

ووفقا للوكاشنكو، اتصل الرئيس الروسي به عبر الهاتف في وقت سابق، و”قدم له إحاطة مفصلة جدا عن الوضع”، وأخبره أن هدف الغزو هو “وضع حد للإبادة الجماعية للسكان في دونيتسك ولوغانسك”.

وتخوض منطقتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان المواليتان لروسيا في شرق أوكرانيا حربا مع القوات الأوكرانية منذ عام 2014، وقد اعترف بوتن باستقلالهما الإثنين.

ومنذ أيام، يكرر الرئيس الروسي اتهامات حول ارتكاب أوكرانيا إبادة جماعية بحق المتحدثين بالروسية.

وتوعد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بموافقة سريعة على حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، على خلفية هجومها العسكري على أوكرانيا.

وكتب بوريل على تويتر: “سننظر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في الحزمة التالية من العقوبات بالتنسيق الوثيق مع شركائنا. وسيتبنى مجلس الاتحاد الأوروبي هذه الحزمة بسرعة”.

وتعهد الاتحاد الأوروبي، بـ”محاسبة” الكرملين على الهجوم “غير المبرر” على أوكرانيا. وأعلن أنه يخطط لفرض “أقوى” حزمة من العقوبات التي فكر فيها على الإطلاق خلال حالات طوارئ، بعد أن هاجم الجيش الروسي أوكرانيا.