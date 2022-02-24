دول من الناتو تفعّل المادة رقم 4.. ماذا يعني هذا الإعلان؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت كل من بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الخميس، تفعيل المادة رقم 4 من اتفاق حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والتي تجتمع هذه الدول تحت مظلته.

وقالت الحكومة الإستونية في بيان، الخميس، إن رئيس الوزراء، كاجا كالاس، يعتبر الغزو الروسي لأوكرانيا “تهديدًا لأوروبا بأكملها”.

وبموجب المادة 4 من الاتفاقية ستتشاور الأطراف معًا، بطلب أي من الدول الأعضاء، حول سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الدول الحلفاء.

وأوكرانيا ليست عضواً في الناتو، ولكن مع ذلك، طالبت روسيا الحلف بأن يلتزم بعدم قبول أوكرانيا أبدًا في الحلف، وهو أمر رفضه أعضاء الناتو، مستشهدين بسياسة “الباب المفتوح” للحلف.

وصف حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بيان، الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا بأنه “غير مبرر”، داعياً موسكو للوقف الفوري للعملية العسكرية.

وقال البيان “يجب أن يتحمل قادة روسيا المسؤولية الكاملة عن عواقب أفعالهم، وستدفع روسيا ثمنا اقتصاديا وسياسيا باهظا للغاية”.

واعتبر البيان أن تصرفات روسيا تشكل “تهديدا خطيرا” للأمن الأوروبي الأطلسي، مشيراً إلى أنه سيكون لها عواقب “جيوستراتيجية”.

وأعلن الناتو نشر قوات برية وجوية دفاعية إضافية في الجزء الشرقي من الحلف، فضلا عن الأصول البحرية، كما أشار إلى أنه عزز استعداد قواته من أجل الاستجابة لجميع الحالات الطارئة.

وقال أيضا إنه قرر اتخاذ خطوات إضافية لزيادة “الردع والدفاع” عبر الحلف، مؤكدا أن إجراءاته “وقائية” وليست “تصعيدية”.

واتفق أعضاء الحلف على تعزيز قوات الحلف البرية والبحرية والجوية على جانبه الشرقي بالقرب من أوكرانيا وروسيا.