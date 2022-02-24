“أسرابٌ” من السيارات تغادر العاصمة الأوكرانية بعد بدء الغزو (صورة)

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 1:19 مساءً

انتشرت صور من العاصمة الاوكرانية “كييف” تظهر صفوفا وخطوطا طويلة من السيارات المغادرة من المدينة بعد هجوم روسيا صباح اليوم.

وتظهر زحمة سير خانقة في الصور بعد توجه السيارات نحو الغرب بعيدا من مكان الانفجارات التي سمعت هذا الصباح. وقد نقلت cnn عن لسان مراسليها سماع انفجارات عديدة قادمة من شرق المدينة في اتجاه المطار الدولي. كما سجلت انفجارات في أجزاء أخرى من اوكرانيا مثل “خركيف” و”اوديسا”.

كذلك تظهر الصور السيارات وهي مغادرة في الصباح الباكر خوفا من اتساع نطاق الهجمات التي تشنها روسيا.

الاوكرانيون يغادرون مدينة كييف بعد الهجمات الروسية

وكانت قد بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك.

وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة، وعلى امتداد سواحل البلاد ، فجر الخميس.

كما سمعت انفجارات أيضا في خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا، التي تبعد 35 كيلومترا عن الحدود مع روسيا.

وسمع دوي 4 انفجارات قوية في كراماتورسك الحدودية التي تشكل عاصمة الحكومة الأوكرانية في شرق البلاد، الذي يشهد نزاعا مع انفصاليين موالين لروسيا منذ سنوات.

وقبل ذلك، سمع دوي انفجارات أيضا في مدينة أوديسا على البجر الأسود، وصفارات سيارات إسعاف في شوارع العاصمة الأوكرانية.