شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: تعرض سفينتين روسيتين لقصف صاروخي أوكراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، عن إصابة بحار واحد على الأقل جراء تعرض سفينتي شحن مدنيتين روسيتين لقصف صاروخي من قبل الجيش الأوكراني في بحر أزوف.

وأكدت إدارة حرس الحدود التابعة للهيئة أن القصف استهدف السفينتين صباح اليوم، مشيرة إلى أنه نفذ من اتجاه مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية، حسب “روسيا اليوم”.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن إصابة بحار بجروح وتعرض الناقلة النفطية لأضرار ونشوب حريق على متنها.

وأضافت أنه تم إجلاء البحار الجريح بواسط قوارب تابعة لهيئة الأمن، وأن الطاقم تمكن من إخماد الحريق وواصلت كلتا السفينتين رحلتهما.

يأتي هذا على خلفية إطلاق روسيا فجر اليوم عملية عسكرية، على الأراضي الأوكرانية من جميع الجهات بناءً على توجيهات الرئيس الروسي.