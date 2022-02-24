شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوثق دخول القوات البرّية الروسية إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول أرتال من القوات البرّية الروسية إلى أوكرانيا.

وأوضح الفيديو المتداول، الآليات والعربات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الروسي، والتي تم الدفع بها نحو إقليم دونباس الأوكراني.

ودعا الرئيس الأوكراني العالم إلى تقديم المساعدة اللازمة لتأمين أجواء بلاده، مطالبًا كل من يقدر على حمل السلاح للانضمام للقتال، مؤكدًا أنه سيتم توزيع السلاح على جميع طوائف الشعب.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتن، شن حملة عسكرية واسعة على إقليم دونباس الأوكراني، مؤكدًا أن بلاده تريد تحرير أوكرانيا ممن أسماهم بالنازيين الجدد.