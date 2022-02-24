شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "سنابات العرب" ترصد الأوضاع في كييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثق عدد من سكان العاصمة الاوكرانية من الجالية العربية عبر سناب شات الوضع كييف، حيث يقف الأوكرانين في طوابير لصرف أموال من ماكينة البنوك ، فضلا عن الزحام في محلات البقالة والصيادلة ، فيما يحاول البعض الخروج من العاصمة للابتعاد عن تداعيات الحرب.

وكانت دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا اليوم من اتجاهات عدة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم.