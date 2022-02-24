5 خطوات بسيطة لزيادة إنتاجيتك في العمل

المهمّة ليست مستحيلة. فالخطوات التالية كفيلة بمساعدتك:1-ابتعد عن مصادر الإلهاء المحتملة خصوصًا مواقع التواصل الاجتماعي فهي أكبر العوامل التي تعرقل الأداء المهني في وقتنا الراهن2-خصّص 30 دقيقة للتخطيط ليومك ووضع جدول بالمواعيد3-خفف من القيام بمهامّ متعدّدة في الوقت نفسه فالطريقة الأمثل لتحقيق نتائج أفضل وزيادة الإنتاجية تكون عبر إعطاء المهام واحدة تلو الأخرى، وتحديد مواعيد نهائية لتنفيذها4-حافظ على نظافة مكتبك: يؤثر المكتب الفوضوي وغير النظيف بشكلٍ مباشر على العمل5-خذ 10 دقائق استراحة حين تشعر بالتعب أو الإرهاق خلال النهار. يمكنك المشي في الممر أو في الشارع. فالانقطاع عن العمل لفترة قصير يزيد انتاجيتك.

ولا ننسى أن ساعات العمل الطويلة لطالما كانت إحدى أكبر المشاكل التي تؤثر على إنتاجيتك. من هنا تأتي مبادرات الدول الأوروبية وبعض الدول العربية إلى تقليص عدد ساعات العمل بالإضافة إلى تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية.

وفي حال وصلت هذه المبادرة إلى بلدك أو مدينتك أو لا، فاحرص على اتباع الخطوات أعلاه، لتزيد من طاقتك وإنتاجيتك.

