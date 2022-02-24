تحذيرات هامة من سفارة مصر بأوكرانيا للمصريين.. ورئيس الجالية يكشف آخر التطورات

الشارقة - اميمة ياسر - دعت سفارة مصر بكييف المواطنين المصريين المقيمين إلى عدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات الصادرة من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع.

يأتي ذلك في ضوء تطور الأزمة الأوكرانية وفرض الأحكام العرفية وغلق المجال الجوي وكذلك القطارات.

وأضافت السفارة، في بيان، أنها ستقوم بموافاة أبناء الجالية بأية تعليمات إضافية من خلال الموقع.

وفي سياق متصل، ناشدت سفارة جمهورية مصر العربية فى أوكرانيا الجالية المصرية سرعة موافاتها ببيانات للتواصل، تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت السفارة، في بيان، أنها حريصة على التواصل المستمر والفعال مع المواطنين المصريين والطلبة بمختلف المدن الأوكرانية فى ضوء التوترات الأمنية فى شرق أوكرانيا.

وأهابت السفارة بالجالية المصرية هناك بموافاتها ببيانات التواصل الخاصة بهم (الاسم – رقم الهاتف – العنوان - البريد الإلكتروني ) وذلك عبر البريد الإلكترونى المخصص لهذا الموضوع وهو: - [email protected]

وتابعت: "وذلك حتى يتسنى للسفارة التواصل المباشر في حالة حدوث أية أزمة أمنية".

واختتمت: "سفارة جمهورية مصر العربية فـي أوكرانيا تعـرب لأبناء الجالية المصرية عن خالص التقدير والاحترام وتمنياتها بالأمن والسلامة".

من جانبه، قال وليد عطية رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، أن أغلبية الجالية هناك من الطلبة والدارسين في الجامعات الأوكرانية مؤكدا أن الجميع بخير وأن الحياة تسير بهدوء وسلاسة حتى الآن.

وأضاف رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، في تصريحات نقلتها "اليوم السابع"، أن الجامعات قررت أن تترك الفرصة للطلبة في العودة لبلاددهم والدراسة اونلاين.

وأشار إلى أن أبناء الجالية ملتزمين بتعليمات الحكومة الأوكرانية بالبقاء فى مساكنهم حتى تمر هذه الازمة وتستقر أمور البلاد.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.

وأعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت عملية إنزال فى ماريبول وأوديسا .

وقالت وسائل إعلام دولية، أن دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف على الحدود الشمالية الشرقية، وكذلك دوى إطلاق نار بمحيط مطار بوريسبل فى العاصمة الأوكرانية كييف.

كما شهدت مدن الشرق الأوكرانية عملية نزوح واسعة للسكان باتجاه الشرق، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية ضد كييف، وفق تقارير إعلامية.

أعلنت روسيا تدمير القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن البنية التحتية لسلاح الطيران الأوكراني خرجت عن الخدمة، بحسب تقارير إعلامية.

وشوهد تصاعد أعمدة دخان كثيفة ناتجة عن انفجار في مطار تشوغيف العسكري بمنطقة خاركوف الأوكرانية.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.