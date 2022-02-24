السيسي: تجاوزنا الكثير من تبعات كورونا وحققنا معدلات نمو إيجابية.. والجائحة أزمة إنسانية لا صحية

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تجاوزت الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية ناجحة وفعالة، مؤكدا أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية رغم الصعاب التي واجهتنا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمنتدى العالمى للتعافى من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية، أن "مصر نفذت مبادرات طموحة لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجا".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات تساهم فى صياغة التوجهات العالمية لشتى القضايا التى تهمنا، وتؤثر على شعوبنا ومستقبلنا.

وتقدم الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمنتدى العالمى للتعافى من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية، بالشكر لمنظمة العمل الدولية على تنظيم هذا الحدث المهم، مشيرا إلى ان جائحة كورونا كانت ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام لا أزمة صحية أو اقتصادية أو اجتماعية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أزمة جائحة كورونا كشفت بشكل جلى عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، مشددا: "لا خروج من هذه الازمة دون سياسات متكاملة وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمنتدى العالمى للتعافى من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية، أن الدول النامية والأقل نموا تجد صعوبة جمة في تجاوز تحديات الجائحة.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن أزمة الجائحة عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزت في تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحة.