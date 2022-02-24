شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تستدعى وزارة قطاع الأعمال لمناقشة طلب إحاطة من نائب التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ِبشأن استغلال أرض الشركة المصر ية للحوم والدواجن غير المستغلة الكائنة بزمام قرية شبلنجة – محافظة القليوبية - في إقامة مستشفى متكامل لتوفير الرعاية الصحية للموطنين، وإقامة مجمع مدارس للقضاء على الكثافات الطلابية المرتفعة بالمدارس، مطالبا تخصيص مساحة الـ2 فدان لإنشاء مستشفى ومجمع بالمدارس بالكيفية التى تراها كل وزارة، خاصة فى ظل الحاجة الشديدة للاختصاصات سالفة الذكر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة 19 طلي إحاطة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المحافظ لا مانع لديها من إنشاء المشروعات سالفة الذكر.

وقال حسام جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى بالهيئة العامة للإستثمار، إن هيئة الاستثمار تتصرف فى الأراضى من خلال عرضها ضمن الخريطة الاستثمارية واهم ما يعينا بحكم العلاقات بالمستثمرين الترويج للفرص الاستثمارية المطلوبة، متابعا: "فيما يخص الأرض ليست تابعة لولاية هيئة الاستثمار ولكنها ولاية شركة تابعة لقطاع الأعمال، ومن ثم هناك ضوابط تنظيم التصرف فى هذه الأرض سالفة الذكر.

وانتهت اللجنة لاستمرار مناقشة طلب الإحاطة واستدعاء وزارة قطاع الأعمال للبت فى طلب الإحاطة.