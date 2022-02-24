شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب" تواصل تفقد المشروعات القومية ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الخميس زيارتها البرلمانية لمحافظة بورسعيد، وذلك بتفقد محطة معالجة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف كابرز المشروعات بالمحافظة.

من جانبه، قال حسام عوض الله رئيس لجنة الكاقة والبيئة بمجلس النواب إن مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة في تاريخها من التنمية والمشروعات القومية في كل ربوع مصر، فى ظل القيادة السياسية الواعية التي تسابق الزمن من أجل تحقيق اعلى معدلات التنمية، مشيراً إلي أن ما يحدث على أرض بورسعيد من مشروعات غير مسبوق.

من جانبه، قال محمد الجبلاوي وكيل اللجنة، على هامش الزيارة أن زيارة الوفد لمحافظة بورسعيد كانت تستهدف الوقوف على عدد من المشروعات والمصانع والتركيز على البعد البيئي لها، وكانت زيارة موفقة حيث تفقد الوفد مصنع سنمار، وهو من اكبر الاستثمارات العندية في مصر، مشيرا الى نهضة بورسعيد في حجم الاستثمارات، إضافة إلى حقل غاز ظهر بغرب بورسعيد الذي يتولى نقل الغاز من مياه شرق المتوسط العميقة، وهو من أكبر حقول الغاز في العالم، والذى جعل مصر دولة مصدرة للغاز، بعد أن كانت دولة مستوردة.