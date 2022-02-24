شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف مقر الاستخبارات الأوكرانية.. و”الناتو” يتوعد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

‏كشفت وسائل إعلامية عن تعرض مقر الاستخبارات الأوكرانية في كييف لهجوم صاروخي، بحسب العربية.

وقد شوهدت أعمدة الدخات وهي تتصاعد ‏من مقر الاستخبارات الأوكرانية في كييف.

من جهة أخرى، قُتل 18 شخصا على الأقل في مدينة أوديسا جراء قصف صاروخي روسي.

فيما وصف حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بيان، اليوم الخميس، الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا بأنه “غير مبرر”، داعياً موسكو للوقف الفوري للعملية العسكرية.

وقال البيان “يجب أن يتحمل قادة روسيا المسؤولية الكاملة عن عواقب أفعالهم، وستدفع روسيا ثمنا اقتصاديا وسياسيا باهظا للغاية”.

وأعلن الناتو نشر قوات برية وجوية دفاعية إضافية في الجزء الشرقي من الحلف، فضلا عن الأصول البحرية، كما أشار إلى أنه عزز استعداد قواته من أجل الاستجابة لجميع الحالات الطارئة.

وقال أيضا إنه قرر اتخاذ خطوات إضافية لزيادة “الردع والدفاع” عبر الحلف، مؤكدا أن إجراءاته “وقائية” وليست “تصعيدية”.