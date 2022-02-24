شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مفاجئ.. الصين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليست غزواً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في تصريح مفاجئ، أعلنت الصين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليست غزوًا.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، أن روسيا قررت شن عمليتها العسكرية في أوكرانيا بشكل مستقل دون التشاور مع بكين، معتبرة أن هذه العملية ليست غزوا.

وأشارت إلى أن روسيا دولة كبرى وتتصرف بشكل مستقل بناء على قراراتها الاستراتيجية، ولا تحتاج إلى موافقة الصين قبل اتخاذ أي خطوات، مؤكدة عدم نيتها فرض عقوبات على روسيا.

ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنع خروج الوضع عن السيطرة، مؤكدة رفضها لأي قيود أحادية الجانب.

وشددت المتحدثة على أن الصين تتابع عن كثب تطورات الوضع، رافضة وصف العملية العسكرية الروسية بأنها “غزو”، مشيرة إلى أن هذا المصطلح متحيز.

وفي وقت سابق، حذرت سفارة الصين في أوكرانيا، رعاياها من اضطرابات شديدة محتملة ونصحتهم بالبقاء في منازلهم.