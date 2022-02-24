شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 40 جندياً أوكرانياً جراء القصف الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن ‏مستشار الرئيس الأوكراني، عن مقتل أكثر من 40 جنديا جراء القصف الروسي .

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذي اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البري العسكري في مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذي يضم جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أي تدخل خارجي في أوكرانيا ودعا في الوقت نفسه الجيش الأوكراني لإلقاء السلاح.