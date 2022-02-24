شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دونيتسك: الجنود الأوكرانيين يستسلمون بأعداد كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب الانفصاليين في شرق أوكرانيا، دينيس بوشلين، للتلفزيون الروسي الرسمي اليوم الخميس، إن الانفصاليين في شرق أوكرانيا تكبدوا خسائر عسكرية ومدنية جراء القتال حتى الآن.

وألقى بوشلين باللوم على نيران المدفعية من جانب الجيش الأوكراني. وقال بوشلين إن إجلاء المدنيين إلى روسيا توقف في الوقت الحالي، مضيفا أن الجنود الأوكرانيين يستسلمون بأعداد كبيرة. وأضاف بوشلين إن "عدد السجناء يتزايد".