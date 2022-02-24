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ألمانيا: بوتين ارتكب «خطأ فادحا» بشن حرب على أوكرانيا عاجل

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الدمام - شريف احمد - - قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الوقت سوف يكشف أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين ارتكب " خطأ فادحا" بشن الحرب على أوكرانيا.

وأضاف" يوم 24 شباط/فبراير يوم مروع لأوكرانيا، ويوم أسود لأوروبا" مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يبرر " حرب بوتين".

وأشار إلى أن ألمانيا والحلفاء الدوليين سوف يتفقون على فرض المزيد من العقوبات الصارمة على روسيا اليوم.

وقال شولتس" الهدف من العقوبات هو أن توضح للقيادة الروسية: أنهم يدفعون ثمنا مريرا مقابل هذا العدوان".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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