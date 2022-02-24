شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الميليشيا الحوثية تعيد "اليمن السعيد" إلى الحياة البدائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر مقطع فيديو متداول في اليمن استعمال الجمال كوسيلة نقل في الشوارع بين المارة، بعدما عاثت به ميليشيات الحوثي الإرهابية لتعود باليمن السعيد إلى العصور القديمة. وعملت الميليشيا الحوثية على مدار سنوات عدة جرائم من إعدام ميداني وتصفية للجرحى وقصف القرى ومنازل المواطنين وتفجير المباني الحكومية ونهب المحال التجارية ومعدات المستشفى وتجنيد الأطفال، وذلك تحت سيطرة إيرانية على العمليات العسكرية الإرهابية في اليمن من "قيادة، تخطيط، قتال، تدريب، تسليح، تصنيع"، بحسب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.