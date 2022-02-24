شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيلاروس: قواتنا لا تشارك في العملية الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عدم مشاركة قوات من بلاده في العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا اليوم الخميس ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بيلتا) عنه القول :"لا تشارك قواتنا في هذه العملية".

وتشير معلومات واردة من مينسك إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع لوكاشينكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأجرت روسيا وحليفتها بيلاروس مؤخرا مناورات واسعة النطاق في بيلاروس، بما في ذلك في جنوب البلاد على الحدود مع أوكرانيا.

وكانت هناك مخاوف، خاصة في الغرب، من احتمال تخطيط روسيا للقيام بغزو أوكرانيا انطلاقا من أراضي بيلاروس، وهو ما كانت تنفيه موسكو دائما .