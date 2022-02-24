انت الان تتابع خبر 13 لاعباً محترفاً يدعمون قائمة المنتخب العراقي قبل لقاء الإمارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مصادر رياضية أن القائمة الأولية لمنتخب العراق ستضم 13 لاعباً محترفاً من مختلف الدوريات الكروية، سواء العربية أو الأوروبية، تحضيراً لملاقاة الإمارات وسوريا، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وقالت المصادر إن المدرب الجديد للمنتخب العراقي، عبد الغني شهد، حدّد أسماء المحترفين الذين يحتاجهم في ختام دور المجموعات للتصفيات المونديالية، مشيرةً إلى أن شهد لن يعلن قائمته النهائية، حتى موعد المعسكر التدريبي المغلق، والذي سيقام في 10 مارس/ آذار المقبل، بحسب موقع winwin

وشملت قائمة المحترفين 4 لاعبين من الدوري السويدي الممتاز، وهم: مهند جعاز وأمير العماري وأحمد ياسين وسومر ماجد، بالإضافة إلى علي الحمادي مهاجم ويكمب وندررز، الناشط في دوري الدرجة الثانية، وزيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد تحت سن 21.

كما عرفت القائمة مشاركة ثلاثي دوري نجوم قطر؛ وهم: أمجد عطوان وبشار رسن وأيمن حسين، ويعود للقائمة مرة أخرى محترف القادسية الكويتي، علي فايز، وجستن ميرام محترف ريال سولت ليك، الناشط في الدوري الأمريكي للمحترفين، والذي يعود لصفوف منتخب أسود الرافدين، بعد قرار اعتزاله اللعب الدولي قبل 4 أشهر، إثر خلافات مع الهولندي ديك أدفوكات، المدير الفني السابق للمنتخب العراقي.

وتضم القائمة محترف الصفاقسي التونسي، حسين علي، وظهير أيمن فرايبورغ الدنماركي، فرانس بطرس.

ويملك العراق فرصة ضئيلة لانتزاع المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالمرحلة النهائية لتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث يجب عليه الفوز على الإمارات وسوريا، بشرط تعثر الإمارات أمام كوريا الجنوبية، ولبنان أمام سوريا أو إيران.

وسيلتقي المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الترتيب النهائي لكلا المجموعتين (الأولى والثانية) في الملحق الآسيوي، على أن يضرب الفائز منهما موعدا لمواجهة فاصلة مع خامس تصفيات أمريكا الجنوبية، من أجل مقعد في نهائيات كأس العالم "قطر 2022".