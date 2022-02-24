عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركتا "سانوفي" و"جلاكسوسميثكلاين" عن لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا يوفر حماية من دخول المستشفى بنسبة 100٪.



وذكر موقع "يونايتد برس إنترناشيونال" الأمريكي، في تقرير نشره الأربعاء، أن الشركتين تخططا للحصول على موافقة الجهات التنظيمية مثل إدارة الغذاء والدواء ووكالة الأدوية الأوروبية في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أنه يمكن استخدام اللقاح كبديل للقاحات المتاحة حالياً التي تنتجها شركات "موديرنا" و"فايزر" أو كمعزز لها.

وفي تجربة سريرية، أجريت مؤخراً على أكثر من 10 آلاف بالغ، كانت جرعتان من اللقاح الجديد "فعَالة بنسبة 100٪ ضد الإصابة بمرض حاد من كورونا، كما أنه في تلك المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي المرحلة الأخيرة من البحث والتطوير في مجال الأدوية واللقاحات، قدم اللقاح حماية بنسبة 75٪ ضد المرض المعتدل إلى الشديد، وأعطى حماية بنسبة 58٪ من الأعراض المصاحبة للعدوى، على حد قول الشركتين.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من أن هذه النسب تعد أقل من تلك التي شوهدت في التجارب السريرية المبكرة للقاحات "موديرنا" و"فايزر"، وكلاهما مصنوع باستخدام تقنية الرنا المرسال، إلا أنها "تتفق مع فعالية اللقاح المتوقعة"، حسبما ذكرت الشركتان.

وذكرت الشركتان أنه عند استخدام لقاحهما كجرعة معززة بعد إعطاء أحد اللقاحات الأخرى المتاحة، فإنه يؤدي لزيادة مستويات الأجسام المضادة بمقدار 18 إلى 30 ضعفاً.

وكانت الشركتان تخططا للتقدم بطلب للحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للقاح في أواخر العام الماضي، لكنهما أخرتا العملية بعد أن أسفرت التجارب السريرية السابقة عن نتائج مخيبة للآمال لدى كبار السن، ولكن يقول المسؤولون التنفيذيون إن تجربة المرحلة الثالثة التي اكتملت مؤخراً اختبرت نسخة أقوى من اللقاح.

وأوضح الموقع أن اللقاح الجديد يستخدم نسخة معدلة قليلاً من البروتين سبايك الذي يتسبب في عدوى كورونا، وذلك لإنتاج استجابة مناعية، وهو أسلوب أكثر شيوعاً في اللقاحات السابقة، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا.