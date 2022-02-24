الناتو يتحرك شرقا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخميس، أنه يعتزم نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية.



وأضاف الحلف، في بيان مشترك، أنه يعتزم "اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز الردع والدفاع في أنحاء الحلف".

يأتي ذلك بعد شن روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.

وتلى ذلك سماع دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد.

وفي كلمة متلفزة، أجاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدا أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

فيما أغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن بلاده تواجه "غزوا كاملا".