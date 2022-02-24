وكالة: سفينتان روسيان مدنيتان تتعرضان لهجوم صاروخي من جانب أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

توسعت الحرب الروسية الأوكرانية، الخميس، إلى مواجهة شاملة برا وبحرا وجوا.



وقالت وكالة روسية للأنباء، إن "سفينتين روسيتين مدنيتين تعرضتا لهجوم صاروخي من جانب أوكرانيا في بحر آزوف، وسط أنباء عن وقوع ضحايا".

يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الأوكراني أن قواته أسقطت 6 طائرات ومروحية تابعة لروسيا في لوهانسك، شرقي البلاد والتي اعترفت موسكو باستقلالها عن كييف، من جانب واحد.

وأعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية أن "القوات الحكومية قتلت نحو 50 محتلا روسيا خلال صدها هجوما على بلدة شاستيا الواقعة على خط المواجهة مع متمردين تدعمهم موسكو".

وأكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أن "روسيا تنفذ هجوما شاملا من اتجاهات عدة، وإن القوات الأوكرانية تقاوم الهجوم".

وأضاف على "تويتر ": "هذا ليس غزوا روسيا فحسب في شرق أوكرانيا لكنه هجوم واسع النطاق من عدة اتجاهات".

وقال قائد عسكري أوكراني إن "البلاد تتعرض لمجموعة ضربات صاروخية ثانية"، فيما "سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمر قواته "بإلحاق حدّ أقصى من الخسائر" بالقوات الروسية التي تغزو بلاده، وفق ما أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني على فيسبوك.

وكتب الجنرال زالوجني "القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس الأوكراني) أمر بإلحاق حدّ أقصى من الخسائر بالمهاجم"، مؤكدًا أن الجيش "يصدّ بكرامة" هجمات العدو.

وفجر الخميس، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.

وتلى ذلك سماع دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية، بينها العاصمة كييف قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد، ومن ثم دوّت صافرات سيارات الإسعاف في أرجاء واسعة بالبلاد.

وفي كلمة متلفزة، أجاز بوتين عملية عسكرية خاصة في دونباس، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدا أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

وكانت أوكرانيا أغلقت الخميس مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، في حين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن بلاده تواجه "غزوا كاملا".

وحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه على البقاء في منازلهم قدر الإمكان، قائلا: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".