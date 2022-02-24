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بالأرقام.. الهجوم الروسي على أوكرانيا يهوي بأسواق الأسهم حول العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

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تكبدت أسواق الأسهم حول العالم تراجعات حادة اليوم الخميس، بضغط من العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا.

 

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بأكثر من 5ر3% في التعاملات الصباحية في فرانكفورت وهبط لفترة وجيزة لما دون مستوى 14 ألف نقطة. كما تراجع مؤشر فوتسي 100 في لندن بأكثر من 5ر2% ليستقر قرب عتبة 7300.

 

وتراجعت الأسهم كذلك في منطقة الشرق الأوسط، حيث تراجع مؤشر (تاسي) الرئيسي بسوق الأسهم بـ 2%، رغم ارتفاع سهم أرامكو بـ 3ر3% لمستوى قياسي جديد. كما تراجع مؤشر"إي جي إكس 30" بالبورصة المصرية بـ 6ر2%.

 

وفي آسيا، تكبدت الأسواق تراجعات حادة. وأغلق مؤشر نيكي 225 القياسي في طوكيو على تراجع بـ 81ر1% ، عند 82ر25970 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر شنغهاي شنزن (سي إس آي 300) لأهم 300 شركة في البر الرئيسي الصيني بـ 03ر2% ليغلق على 32ر4529 .

 

وشهدت بورصة موسكو هي الأخرى تراجعات حادة في مستهل تداولات اليوم، وخسر مؤشرها الرئيسي "آر تي إس" نحو 20% من قيمته.

 

وتراجع الروبل الروسي لمستوى قياسي منخفض أمام الدولار، بعدما خسر 6% من قيمته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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