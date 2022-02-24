بالأرقام.. الهجوم الروسي على أوكرانيا يهوي بأسواق الأسهم حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تكبدت أسواق الأسهم حول العالم تراجعات حادة اليوم الخميس، بضغط من العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا.



وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بأكثر من 5ر3% في التعاملات الصباحية في فرانكفورت وهبط لفترة وجيزة لما دون مستوى 14 ألف نقطة. كما تراجع مؤشر فوتسي 100 في لندن بأكثر من 5ر2% ليستقر قرب عتبة 7300.

وتراجعت الأسهم كذلك في منطقة الشرق الأوسط، حيث تراجع مؤشر (تاسي) الرئيسي بسوق الأسهم السعودية بـ 2%، رغم ارتفاع سهم أرامكو بـ 3ر3% لمستوى قياسي جديد. كما تراجع مؤشر"إي جي إكس 30" بالبورصة المصرية بـ 6ر2%.

وفي آسيا، تكبدت الأسواق تراجعات حادة. وأغلق مؤشر نيكي 225 القياسي في طوكيو على تراجع بـ 81ر1% ، عند 82ر25970 نقطة.

كما تراجع مؤشر شنغهاي شنزن (سي إس آي 300) لأهم 300 شركة في البر الرئيسي الصيني بـ 03ر2% ليغلق على 32ر4529 .

وشهدت بورصة موسكو هي الأخرى تراجعات حادة في مستهل تداولات اليوم، وخسر مؤشرها الرئيسي "آر تي إس" نحو 20% من قيمته.

وتراجع الروبل الروسي لمستوى قياسي منخفض أمام الدولار، بعدما خسر 6% من قيمته.