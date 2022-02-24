عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته، وأداء طقوس تلمودية وسط حمايةٍ مُشددةٍ من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت دائرة الأوقاف، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباءالفلسطينية، إن "شرطة الاحتلال وفرت الحماية لعشرات المستوطنين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، على شكل مجموعاتٍ مُكثّفة، من باب "المغاربة" وحتى "باب السلسلة"، بينهم طلاب معاهد توراتية، استمعوا لشروحات عن الهيكل".

وأشارت إلى "اقتحام ضباط وشخصيات احتلالية المصلى القبلي ونفذوا جولة استفزازية فيه".