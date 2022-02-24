بالأسماء.. مصريون ضمن قائمة العملاء المسربة بياناتهم المصرفية من أغنى بنوك العالم.. على راسهم نجلي مبارك.. وجمال وعلاء يردون ببيان رسمي



الشارقة - اميمة ياسر - احتوت البيانات المسربة من بنك "كريدي سويس"، ثاني أكبر بنوك سويسرا، على حسابات من مصر أكثر من أي دولة عربية أخرى.

وتعطي البيانات المسربة من "كريدي سويس" نظرة ثاقبة جديدة لبعض الثروة التي احتفظت بها عائلة الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، والنخب المصرية الأخرى في هذا البنك.

وتظهر البيانات أن الأخوين علاء وجمال مبارك كانا يمتلكان 6 حسابات في بنك "كريدي سويس". تم فتح أحد حسابات علاء في وقت مبكر يعود إلى عام 1987، عندما كان يبلغ من العمر 27 عاما. وكان هناك حساب مشترك آخر لهما بلغ حدا أقصى قدره 277 مليون فرنك سويسري، وهي مبالغ ذكرتها سابقا بيانات من السلطات المصرية، ولكن لم يتم تأكيدها مطلقا. حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

ويبدو أن أصول الأخوين مبارك في البنك قد تم تجميدها بعد الربيع العربي، على الرغم من عدم تأكيد أحد ذلك صراحة. ومن خلال محاميهما، قال آل مبارك إن جميع أصولهم "تم التصريح عنها، وتمت حيازتها بالكامل من أنشطتهم التجارية المهنية"، وأنها "نشأت من مصادر مشروعة وقانونية بالكامل".

وقالوا إن التحقيقات السابقة معهم كانت "ذات دوافع سياسية" و"مدفوعة بحملة من الادعاءات الكاذبة الصارخة بالفساد الذي ارتبط بالأحداث السياسية في مصر عام 2011".

ولم يؤكدوا أو ينفوا معلومات الحساب، لكنهم قالوا إنها قد تحتوي على "بعض المعلومات غير الدقيقة المادية"، دون الخوض في التفاصيل.

وكشفت البيانات المسربة أيضا عن ثروات لأسماء شخصيات مصرية أخرى لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، مثل محمد مجدي راسخ، ومحمود يحيى الجمال، اللذين يمتلكان ملايين الفرنكات السويسرية في "كريدي سويس". وتم الاحتفاظ بالمزيد من الحسابات من قبل بعض الشركاء التجاريين لعائلة مبارك، بما في ذلك بعض المتورطين في محاكمات فساد قبل وبعد الربيع العربي.

توفي حسين سالم عام 2019 وأرسل البنك، رسائل إلى محاميه عبر البريد الإلكتروني، لكن لم يتلق أي رد.

واستفادت شبكة النخبة المرتبطة بعائلة مبارك كثيرا، من خلال شراء أراضي الدولة وغيرها من الأصول بسعر رخيص، والاستفادة من القروض المدعومة من الدولة. وشقت الكثير من العائدات المالية لهؤلاء طريقها إلى حسابات بنكية أجنبية.

وأظهرت محاكمات الفساد بعد الربيع العربي، أنه بالإضافة إلى الروابط الأسرية والملكية المشتركة في بعض أكبر الشركات في البلاد، فإن العديد من هذه النخب كانت مرتبطة أيضا بمعاملات مشبوهة وراء الكواليس. حسبما نشر موقع Times Live>

وكان من بين المستفيدين محمد مجدي راسخ، الذي تزوجت ابنته هدي من علاء مبارك خلال التسعينيات، وتراكمت لدى محمد راسخ العديد من الممتلكات، بما في ذلك في قطاع الغاز. كما استثمر في العقارات، حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة التطوير العقاري المصري الفاخرة "سوديك".

وتظهر البيانات المسربة من البنك السويسري أن راسخ كان أحد عملاء "كريدي سويس" لأكثر من نصف عقد قبل الربيع العربي. وكان الحساب الذي تم فتحه في عام 2005 يزيد عن 3 ملايين فرنك سويسري في العام التالي. وتم إغلاقه في عام 2015، بعد أكثر من أربع سنوات من ظهور اسمه لأول مرة على قوائم الشخصيات التي تم تجميد أصولها. وامتنع "كريدي سويس" عن التعليق على الحساب، لكنه قال إنه يلتزم بالسياسات والقوانين ذات الصلة ويتصدى لأي مشكلات تطرأ.

ويظهر تتبع الأصول، التي يحتفظ بها راسخ وأفراد آخرون من عائلة مبارك، مدى تشابك العلاقات الأسرية والتجارية والسياسية بينهم، وكم عدد الشخصيات الرئيسية في النظام المصري آنذاك التي تمتلك حسابات في "كريدي سويس".

وكانت شركة "سوديك" العقارية مملوكة جزئيا لبنك استثماري مقره القاهرة، EFG-Hermes، حيث امتلك جمال مبارك أسهما في شركة تابعة لها كانت تكسبه 880 ألف دولار من الأرباح في السنة.

ويقول الخبراء إن البنوك السويسرية والدولية الأخرى كانت جزءا لا يتجزأ من تحريك الأموال التي أراد محتجو الربيع العربي استردادها.

رد علاء وجمال مبارك



رد ممثلون قانيون عن علاء وجمال مبارك، على التقارير التي نشرت وتناولت بتسريبات لحسابات لهما في بنك كريدي سویس السويسري، مؤكدين أن جميع ممتلكاتهم تم الإفصاح عنها من قبل.

وجاء في البيان، الذي أصدره ممثلون قانونيون عن علاء وجمال مبارك، تعقيبا على التحقيقات الاستقصائية المنشورة يوم الأحد الماضي، في عدة وسائل إعلام أجنبية، أنهم تواصلوا مع وسائل الإعلام التي نشرت التقارير، وتم اطلاعهم على أدلة مفصلة تتعلق بالتحقيقات الكاملة والمستفيضة التي أجريت مع علاء وجمال مبارك على مدار ما يقرب من عقد من الزمان، من قبل مختلف الجهات القضائية، بما في ذلك في سويسرا.

وأوضح ممثلو علاء وجمال مبارك، أنهم لن يعلقوا على أي ادعاءات تتعلق بأي حسابات مصرفية لموكليهم، لكنهم أكدوا أن جميع ممتلكاتهما في مصر وخارجها تم الإفصاح عنها بشكل كامل وشفاف وفقا للقوانين المعمول بها، وهو ما أكدته التحقيقات القضائية التي امتدت معهما لما يزيد عن عشر سنوات، كما أكدوا أن ممتلكات نجلي الرئيس الراحل، مستمدة من أنشتطهم المهنية المشروعة.

وتابع البيان، أنه بعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة لم تكتشف أي سلطة قضائية معنية في أي مكان أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبل أي من أفراد أسرة الرئيس مبارك فيما يتعلق بالأموال أو الحسابات المصرفية التي يحتفظون بها، وعلى الأخص فيما هو متعلق بعلاء وجمال مبارك.

وحث ممثلو علاء وجمال مبارك، وسائل الإعلام على أن تكون التغطية الإعلامية في هذا الصدد مبنية على الوقائع الموضوعية بدلا من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، والتي تحركها في معظمها اعتبارات سياسية وافتراضات كاذبة، على حد وصف البيان.

وذكر البيان أن أية تغطية إعلامية تؤكد صراحة أو ضمنا أن أي أموال أو حسابات مصرفية لعلاء وجمال مبارك، بها عدم مشروعيتها أو استخدام النفوذ أو أي ادعاء آخر، ستعتبر تشهيرا بهما، ولن يترددا في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي من هذه التقارير.

وكانت تقارير صحفية، تضمنت تسريب بيانات تتعلق بحسابات أكثر من 30 ألف عميل في بنك "كريدي سويس" من بينهم علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تحدثت أنهما كان لديهما حساب بقيمة 196 مليون دولار بسويسرا.