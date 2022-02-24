صور على الواتس.. سقوط المتهم بابتزاز 14 سيدة في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بالشرقية؛ ارتكب 14 واقعة تهديد وابتزاز لعدد من السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت بلاغات عدة للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتضمن إضطلاع أحد الأشخاص بابتزاز عدد من المواطنات ماديًا مقابل عدم التشهير بهن، بنشر صور خاصة لهن قد تحصل عليها منهن باستخدام طرق احتيالية عن طريق الإعلان عن وظائف شاغرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب"، حيث بلغت الوقائع المرتكبة 14 واقعة بنطاق محافظات (الإسكندرية – الدقهلية - القليوبية - دمياط - الفيوم - المنيا).

تم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث.. توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب تلك الوقائع" – 3 شريحة محمول – 3 حوافظ لشرائح محمول مسلسلة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.