بالأسماء.. إصابة 5 بينهم 3 سيدات في حادث مروري بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 سيدات، في حادث مروري، اليوم الخميس، بمركز باريس في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة بقرية "جدة" التابعة لمركز باريس، أسفر عن إصابة كل من عبد المعين محمد سيد 62 عامًا، زهور عبدالله حسن محمد 19 عامًا، أسماء عبدالمحسن محمد 34 عامًا، هويدا خميس محمد 56 عامًا، محمود أحمد حسين 30 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.