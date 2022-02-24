"جثة طايرة من السادس" .. الأمن يكشف ملابسات قتل عامل البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشف قطاع الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بالقاهرة، بسقوط عامل من أعلى إحدى العقارات و وفاته، وأمكن من ضبط مرتكب الحادث.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقي بلاغا من قسم شرطة البساتين، مفادها سقوط أحد الأشخاص من أعلى عقار تحت الإنشاء بنطاق ناحية دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة "عامل معمار - مقيم بالعقار محل البلاغ"، بها إصابات متفرقة بالجسم على إثر إدعاء مشاجرة وسقوطه من علو.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و أحد العمال "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، تطورت المشادة إلى مشاجرة قام على إثرها المتوفى بالهرب لشقة تحت الإنشاء بالطابق السادس بذات العقار إلا أن المشكو في حقه لحق به ود فعه أودي بحياته فور سقوطه من العقار.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة المحكمة أمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته أمام رجال الأمن اعترف بارتكاب الواقعة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة التحقيقات.